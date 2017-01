Cocu verwacht invloed van kampioenstress: ‘Hebben wij meer ervaring mee’

PSV start met een achterstand van acht punten op koploper Feyenoord aan de tweede helft van het seizoen. Toch hebben de Eindhovenaren er nog altijd vertrouwen in dat ze kampioen van de Eredivisie kunnen worden. Trainer Phillip Cocu denkt dat de ‘kampioensstress’ weleens een rol kan gaan spelen.

In de afgelopen jaren speelde Ajax en PSV steevast om de titel, iets waar Feyenoord minder ervaring mee heeft. Cocu denkt dat er een situatie kan ontstaan waar bij Feyenoord de stress toeslaat. “Wij hebben meer ervaring dan Feyenoord als het gaat om titelgevechten. Maar ook de onderlinge wedstrijden zijn daarin erg belangrijk”, zegt de oefenmeester tegen de NOS.

Cruciaal in de titelstrijd worden de onderlinge duels tussen de titelkandidaten. Op 26 februari staat Feyenoord-PSV op het programma, op 2 april wacht Ajax-Feyenoord en op 26 april gaat Ajax op bezoek bij PSV. “Als we geen kampioen worden, hebben we gefaald. Met z’n allen”, klinkt het stellig uit de mond van Cocu. In de eerste helft van het seizoen vielen de prestaties van zijn ploeg tegen.“We staan niet waar we willen staan. Aan de andere kant: we hebben iets om voor te vechten. Dat moet motivatie geven. Bovendien hebben we in het verleden bewezen dat we in de tweede seizoenshelft sterk terug kunnen komen.”