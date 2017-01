Feyenoord sluit akkoord: ‘Een van de grootste ontwikkelingen in tien jaar’

Feyenoord en de gemeente Rotterdam zijn akkoord over de komst van een nieuw trainingscomplex voor het eerste elftal. De koploper van de Eredivisie wilde al lange tijd een nieuw complex bouwen op het voormalig terrein van VV Hillesluis, maar het was onzeker of dat kon doorgaan. Inmiddels is het hoge woord eruit.

De eerste training op het nieuwe terrein moet begin 2018/19 plaatsvinden. "De ondertekening van deze overeenkomst is een cruciaal punt in de verdere ontwikkeling van het topsportklimaat", vertelt algemeen directeur Eric Gudde in zijn nieuwjaarsspeech. "In mijn ogen is de realisatie van een nieuw trainingscomplex voor het eerste elftal en de Academy en sportclub een van de belangrijkste ontwikkelingen bij Feyenoord van de afgelopen tien jaar."

Gudde geeft aan dat Feyenoord wel al beschikt over kwaliteit in de selectie en de staf. "Maar pas met deze nieuwe accommodaties krijgen diezelfde spelers en stafleden vanaf het seizoen 2018-2019 eindelijk de topsportfaciliteiten die horen bij hun torenhoge ambities én die van onze club", stelt de beleidsbepaler vast.

Feyenoord City

De grote langetermijndroom bij Feyenoord is en blijft de realisatie van Feyenoord City met als centraal punt een nieuw stadion voor 63.000 mensen. De Kuip wordt opgeknapt en het hele omringende gebied wordt gemoderniseerd. "Als club en als stad dienen we durf te tonen", vindt Gudde. "Dit is een verantwoord en kansrijk totaalplan. De vergelijking met eerdere projecten die deze stad groot hebben gemaakt is treffend, denkend aan de huidige Kuip, de Erasmusbrug of het Centraal Station. Tot 2022 moeten we nog geduld hebben met de realisatie maar dan hebben Rotterdam en Feyenoord ook iets staan."