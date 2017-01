FA klaagt Manchester City aan voor niet nakomen dopingprocedures

Manchester City is door de Engelse voetbalbond (FA) aangeklaagd voor het verbreken van de gangbare procedures met betrekking tot doping. De topclub zou de bond niet juist hebben geïnformeerd over de 'club whereabouts', waaronder bijvoorbeeld de adressen van spelers vallen en de data en locaties van trainingen.

Meer maakt de FA in het statement niet bekend. City heeft tot 19 januari om te reageren op de aantijgingen. Wat voor straf er eventueel zou volgen wanneer de club schuldig wordt bevonden, is nog niet bekend. Het is de tweede keer in korte tijd dat City te maken krijgt met reglementen omtrent doping. Eind vorige maand werd een onderzoek gestart naar Samir Nasri.

De middenvelder wordt door the Citizens uitgeleend aan Sevilla. Hij bevond zich in een kliniek die bekendstaat om het toedienen van vitamine-injecties. Die zijn niet verboden, zolang het gaat om minder dan vijftig milliliter en de substantie niet op de lijst van verboden middelen van anti-dopingagentschap WADA staat.