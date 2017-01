Wenger-criticaster haalt uit: ‘Met hem winnen ze nooit de Premier League’

Paul Merson is een fervent criticaster van Arsène Wenger en laat geen mogelijkheid onbenut de manager van Arsenal publiekelijk te schofferen. Dinsdag was het opnieuw raak: in gesprek met FourFourTwo liet de oud-speler van de Londenaren weinig heel van de Franse oefenmeester.

"Of Arsenal ooit nog de Premier League zal winnen met Arsène Wenger als manager? Ik denk het niet. Hij moet zijn verantwoordelijkheid nemen'', aldus Merson. "Hij heeft goede dingen gedaan voor de club, maar hij had halverwege het vorige seizoen naar het bestuur moeten stappen en zeggen: 'Ik heb hier een geweldige tijd gehad, maar ga op zoek en haal een beschikbare manager binnen.'"

Wenger staat momenteel met zijn elftal op een teleurstellende vijfde plaats in de Premier League en kijkt inmiddels tegen een achterstand van acht punten aan op koploper Chelsea. Zaterdag wacht het uitduel bij hekkensluiter Swansea City.