Willem II strikt Liverpool-talent: ‘Nederland is een van de beste landen’

Willem II heeft zich weten te versterken met Dylan Ryan. De zestienjarige verdediger komt over van Liverpool, waar hij vorig jaar een jeugdcontract afdwong. De Australiër heeft tot medio 2020 getekend in Tilburg en ziet uit naar zijn tijd in Nederland.

"Dit land staat bekend als een van de beste landen ter wereld waar jonge spelers zich verder kunnen ontwikkelen. Ik ben erg blij met deze stap en dat ik voortaan voor Willem II uitkom", vertelt Ryan, die maandag al meetrainde met Jong Willem II. Dinsdag deed hij een halfuur mee in het vriendschappelijke duel tussen Jong Willem II en RKSV Nuenen (3-1 zege).

Ryan verwacht dat het voetbal in Nederland hem wel ligt. Hij stelt zichzelf voor als een technische speler en blikt ook nog even terug op zijn tijd bij Liverpool, dat in 2015 onder de indruk raakte van het talent tijdens een jeugdtoernooi. "Het was geweldig om daar af en toe met jongens zoals Mamadou Sakho getraind te hebben. Maar ik speelde en trainde vooral met het team onder 23 jaar."