Inter pakt uit en betaalt grof geld voor Atalanta-ster

Internazionale heeft zich weten te verzekeren van de diensten van Roberto Gagliardini, zo maakt de Milanese club woensdag bekend. De middenvelder komt per direct over van Atalanta, dat Gagliardini eerst voor anderhalf jaar zal verhuren aan Inter en vervolgens zo'n 25 miljoen euro zal ontvangen voor de definitieve verkoop van de spelmaker. Beide partijen hebben geopteerd voor een dergelijke constructie vanwege de Financial Fair Play-regelgeving.

"Ik ben verheugd om speler van Inter te zijn. Dit is een droom die uitkomt", vertelde de 22-jarige Italiaan op de officiële website van zijn nieuwe werkgever. "Ik kan niet wachten om samen te gaan werken met Stefano Pioli (hoofdtrainer van Inter, red.), mijn teamgenoten te ontmoeten en het shirt te gaan dragen in San Siro, voor de fans van Inter. Ik wil bijdragen aan het succes dat deze club verdient."

Gagliardini is afkomstig uit de jeugdopleiding van Atalanta en maakte na verhuurperiodes bij Cesena, Spezia en Vicenza vorig jaar zijn competitiedebuut voor de middenmoter. Dit seizoen beleefde hij zijn definitieve doorbraak, hetgeen hem onder meer al een uitnodiging van de Italiaanse bondscoach Giampiero Ventura opleverde.