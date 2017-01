Franse legende wordt in Premier League herenigd met oude bekende

Swansea City heeft de technische staf uitgebreid met Claude Makélélé. De 43-jarige oud-voetballer heeft zich tot het eind van het seizoen verbonden aan de Premier League-club, waar hij wordt herenigd met hoofdtrainer Paul Clement. Beiden speelden samen bij Chelsea en zaten gezamenlijk in de technische staf van Paris Saint-Germain.

Het wordt de derde trainersklus van Makélélé. Nadat hij tussen 2011 en 2013 assistent was in Parijs, werd de Fransman in mei 2014 hoofdtrainer van Bastia. Na minder dan zes maanden kreeg Makélélé echter zijn ontslag vanwege tegenvallende resultaten. In Wales wordt hij assistent-trainer van Clement en gaat hij ook samenwerken met Nigel Gibbs, Karl Halabi en keeperstrainer Tony Roberts.

Zaterdag zit Makélélé al in de dug-out tijdens de competitiewedstrijd tegen Arsenal. De voormalig verdedigende middenvelder kende grote successen in zijn loopbaan als speler. Hij stond onder meer onder contract bij Real Madrid, waar Makélélé tussen 2000 en 2003 beslag legde op onder meer twee landstitels en de Champions League. Later werd hij tweevoudig kampioen met Chelsea en speelde hij nog voor PSG. Bovendien stond Makélélé in 2006 in de WK-finale.