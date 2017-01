‘Arsenal was erg geïnteresseerd, maar Roma weigerde veertig miljoen euro’

Arsenal nam Shkodran Mustafi afgelopen zomer over van Valencia, maar de Duitser was naar verluidt niet de eerste keus van manager Arsène Wenger om de verdedigingslinie van the Gunners te komen versterken. Zaakwaarnemer Ioannis Evangelopoulos claimt woensdag dat de Londense club in eerste instantie aasde op zijn cliënt Kostas Manolas, maar diens werkgever AS Roma was niet bereid mee te werken aan een transfer.

"Ik kan niet zeggen waar Kostas zou willen spelen, maar het is interessant om te zien welke teams op de deur zullen kloppen voor hem. Roma weigerde een bod van bijna veertig miljoen euro van Arsenal in de zomer", zo beweert de belangenbehartiger van de mandekker in gesprek met Sport FM. "The Gunners waren erg geïnteresseerd, maar Roma's vraagprijs overschreed het bedrag dat zij wilden betalen." Hoeveel de Italiaanse grootmacht precies verlangde voor haar stopper, laat Evangelopoulos niet weten.

De 25-jarige Manolas staat sinds de zomer van 2014 op de loonlijst bij Roma en is eigenlijk altijd verzekerd geweest van een basisplaats. In zijn debuutjaar kwam hij tot dertig competitiewedstrijden, vorig seizoen miste hij slechts één duel en deze jaargang verscheen de Griek reeds vijftien keer aan de aftrap.