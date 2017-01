PSV vertraagt huurdeal: ‘Maandag wordt hij waarschijnlijk gepresenteerd’

Mitchell van der Gaag rekent op de komst van Jordy de Wijs. De verdediger van PSV lijkt op huurbasis over te komen, al wilde Phillip Cocu daar woensdag nog geen uitsluitsel over geven. Cocu houdt een slag om de arm vanwege een mogelijk vertrek van Simon Poulsen, maar afgaande op de woorden van Van der Gaag is een akkoord over De Wijs een kwestie van tijd.

De 22-jarige linkspoot maakt een goede indruk in de Jupiler League en lijkt rijp voor de Eredivisie. Van der Gaag vermoedt dat PSV bewust geen haast maakt. Zaterdag hervatten de Eindhovenaren de competitie in eigen huis tegen Excelsior. Volgens Van der Gaag probeert PSV het akkoord over die wedstrijd heen te tillen.

"We spelen in de eerste wedstrijd natuurlijk tegen PSV dus dat zal er ook wel mee te maken hebben", stelt hij in gesprek met RTV Rijnmond. "Ze zullen vast niet wakker liggen van Excelsior, maar het speelt altijd wel mee. Je moet er een beetje doorheen prikken. Maandag wordt hij waarschijnlijk gepresenteerd."