‘Ondanks al het geld in China, zit geen enkele speler op het niveau van Touré’

Een groot aantal topspelers heeft het Europese continent reeds achter zich gelaten voor een lucratief avontuur in China, maar Yaya Touré zal die overstap in elk geval niet maken, zo verzekert zaakwaarnemer Dimitri Seluk. De belangenbehartiger beweert dat de middenvelder van Manchester City onlangs een miljoenencontract uit het Aziatische land heeft afgewimpeld.

"Ik ben het niet helemaal eens met (Axel, red.) Witsel", zegt Seluk woensdag in gesprek met Championat over de transfer van de middenvelder van Zenit Sint-Petersburg naar Tianjin Quanjian. "Je kunt zwichten voor zulke bedragen, maar waar het om gaat is de mentaliteit van een voetballer. Er zijn mensen die van geld houden en er zijn mensen die van voetbal houden."

"Ondanks al het geld dat er beschikbaar is in China, is er geen enkele speler die op het niveau zit van Yaya Touré", vervolgt de Rus. "Ik ben ervan overtuigd dat hij nog ten minste vijf jaar op het hoogste niveau zal spelen." Touré’s huidige contract bij City loopt aan het einde van dit seizoen af.