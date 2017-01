Brands kan Go Ahead Eagles inruilen voor contract met ‘the Dark Blues’

Kevin Brands speelde in de eerste seizoenshelft elf competitiewedstrijden voor Go Ahead Eagles, maar de middenvelder kwam de laatste maanden niet meer voor in de plannen van trainer Hans de Koning. Het Algemeen Dagblad meldt woensdag dat Brands momenteel op proef is bij het Schotse Dundee FC en een vertrek uit Deventer aanstaande is.

Brands lijkt het slachtoffer te zijn geworden van de komst van Daniel Crowley en Elvis Manu naar Go Ahead. Het tweetal arriveerde deze week in De Adelaarshorst en moet de geplaagde Eredivisionist voor degradatie behoeden. De 28-jarige Brands ontbrak maandag reeds in het oefenduel met Helmond Sport (1-0 winst) en is deze week dus op stage bij the Dark Blues.

Brands begon zijn carrière bij Telstar en was tussen 2012 en 2014 actief in de Eredivisie, bij respectievelijk Willem II en SC Cambuur. Daarna keerde de offensieve rechtspoot terug naar Telstar, waarna hij via FC Volendam en NAC Breda afgelopen zomer bij Go Ahead belandde. De zoon van Marcel Brands, technisch manager van PSV, scoorde dit seizoen één keer.