Arsenal-tiener staat te trappelen: ‘Overgang naar Nederland is bewuste keuze’

Go Ahead Eagles maakte dinsdag de komst van Daniel Crowley wereldkundig. De negentienjarige middenvelder wordt voor zes maanden gehuurd van Arsenal en moet de Deventenaren helpen van de laatste plaats in de Eredivisie af te komen.

Crowley is afkomstig uit de jeugdopleiding van Aston Villa, dat de Engels jeugdinternational in 2013 kwijtraakte aan Arsenal. Manager Arsène Wenger zag het aanvankelijk zitten in de creatieveling, maar van een doorbraak in de hoofdmacht van the Gunners kwam het vooralsnog niet. Verhuurperiodes bij Barnsley en Oxford United resulteerden niet in een doorslaand succes, waardoor Crowley nu is neergestreken in De Adelaarshorst.

''Mijn overgang naar Nederland is een zeer bewuste keuze", liet de lichtvoetige spelmaker weten via de officiële kanalen van zijn nieuwe club. "Het Nederlandse voetbal staat bekend als technisch en tactisch voetbal. Dat past bij mij. In de League One, waarin ik met Barnsley en Oxford United speelde, wordt toch wat meer de lange bal gehanteerd."

"Ik ben een offensief ingestelde middenvelder, die graag kansen creëert voor aanvallers", vervolgde Crowley. "Aan de andere kant ben ik ook zeer gemotiveerd te leren meer verdedigende ondersteuning te leveren. Ik denk dat het tactisch sterke Nederlandse voetbal me daarbij kan helpen." Go Ahead vervolgt de competitie vrijdagavond met een thuiswedstrijd tegen AZ.