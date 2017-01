‘Wenger laat nieuw contract aanvoerder mogelijk afhangen van verhuurperiode’

Per Mertesacker kwam dit seizoen omwille een knieblessure nog niet in actie voor Arsenal, dat anticipeerde op het wegvallen van de Duitser met het aantrekken van Shkodran Mustafi. Laatstgenoemde doet het prima als vervanger van zijn landgenoot in het hart van de defensie van de Londense club en naar verluidt lonkt een verhuur voor de inmiddels nagenoeg herstelde Mertesacker.

Het contract van de 32-jarige mandekker loopt over een half jaar af bij the Gunners en beide partijen zouden niet onwelwillend tegenover een langere samenwerking staan. Mertesacker speelde de afgelopen zes maanden echter geen wedstrijd meer en het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat de veteraan zonder meer zal terugkeren in het elftal van Arsène Wenger. The Times claimt woensdag dat de Franse manager bereid is zijn aanvoerder deze maand op huurbasis te laten gaan teneinde het opdoen van wedstrijdritme elders en het eventueel in de wacht slepen van een nieuwe verbintenis in het Emirates Stadium.

Mertesacker is bezig aan zijn zesde seizoen in dienst van Arsenal, dat de boomlange verdediger in 2011 oppikte bij Werder Bremen. De 104-voudig Duits international werkte sindsdien 197 duels af voor de huidige nummer vijf van de Premier League, waarmee hij in 2014 en 2015 de FA Cup won.