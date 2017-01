‘Lazio hangt prijskaartje van zestig miljoen euro om nek van De Vrij’

Virgil van Dijk wordt al geruime tijd in verband gebracht met de top van de Premier League en hij is wellicht niet de enige Nederlandse stopper die op weg is naar de grote Engelse clubs. Het Italiaanse Sport Mediaset weet namelijk te melden dat Stefan de Vrij ook op de radar is verschenen bij Manchester United en Chelsea.

Lazio hoopt een vertrek van de Nederlander echter te voorkomen met een vraagprijs van zo’n zestig miljoen euro. Als de Romeinen erin slagen inderdaad zoveel te vangen voor de Nederlander, dan zouden zij een flinke winst maken. I Biancocelesti betaalden Feyenoord immers 2,5 jaar geleden ‘slechts’ 7 miljoen euro voor de 24-jarige De Vrij.

Chelsea en United zijn overigens niet de enige topclubs die naar verluidt geïnteresseerd zijn in de centrale verdediger. Bayern München zou namelijk ook wel wat zien in de komst van De Vrij.