‘Ik had alles, het is mijn eigen schuld dat ik niet ben geslaagd bij Barça’

Alexander Hleb was zo’n tien jaar geleden een belangrijke speler bij Arsenal en de Wit-Rus verdiende in Londen een transfer naar Barcelona. Zijn tijd in Catalonië verliep echter een stuk minder succesvol en na drie uitleenbeurten verliet de middenvelder Barça in 2012 definitief. Hij maakt zich echter geen illusies over waarom het er niet uitkwam in LaLiga.

“Ik had alles om te slagen en regelmatig te spelen. Alles wat is gebeurd, is absoluut mijn eigen fout geweest. Ik heb het te makkelijk opgevat, mijn eigen persoonlijkheid weerhield me ervan om verder te komen”, vertelt de middenvelder die op 35-jarige leeftijd nog voor BATE Borisov speelt aan Sportskeeda. “In plaats van hard te werken, trok ik mij beslissingen van de coach teveel aan.”

“Ik moest naar Barcelona gaan. Het was op dat moment het beste team ter wereld en niemand kan zo’n aanbod afwijzen. Als ik de kans om voor de beste club ter wereld te spelen had laten lopen, zou ik er altijd spijt van hebben gehad”, gaat Hleb verder. “Ik denk nog steeds dat het de juiste keuze was.”