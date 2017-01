Woensdag, 11 Januari 2017

Bakkali kan Valencia verlaten voor Portugese topclub

Swansea City heeft bij een eventueel vertrek van Fernando Llorente al een vervanger op het oog. Leonardo Ulloa moet in dat geval over komen van landskampioen Leicester City. (Daily Mail)

Christian Benteke geniet nog steeds interesse uit China. De aanvaller is echter bezig aan een goed seizoen bij Crystal Palace en wil liever nog jarenlang in de Premier League actief blijven. (The Independent)

Zakaria Bakkali kan zijn nog prille carrière vervolgen bij FC Porto. De Portugese topclub heeft al enkele gesprekken gevoerd met de Belgische aanvaller van Valencia en een akkoord hangt in de lucht. (A Bola) De Portugese topclub heeft al enkele gesprekken gevoerd met de Belgische aanvaller van Valencia en een akkoord hangt in de lucht.

West Ham United heeft een verhoogd bod op Robert Snodgrass uitgebracht. Hull City moet nu bepalen of 6,5 miljoen euro voldoende is om de middenvelder naar de Oost-Londenaren te laten gaan. (The People)

De interesse in Jeffrey Schlupp van Leicester City neemt flink toe. In navolging van Crystal Palace en West Bromwich Albion wil nu ook Aston Villa vijftien miljoen euro voor de veelzijdige linkspoot betalen. (The Sun)