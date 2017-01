Mourinho mikt op drukke transferzomer: ‘We willen nu het geld binnenhalen’

Manchester United wordt al geruime tijd in verband gebracht met Victor Lindelöf, terwijl ook andere centrale verdedigers als José Fonte en Kostas Manolas worden genoemd bij the Red Devils. Of United in januari echter de portemonnee gaat trekken is nog maar de vraag. José Mourinho verwacht namelijk geen grote inkomende transfers in de winter.

“Ik ben ervan overtuigd dat we in deze winterse markt geen kopers maar verkopers zullen zijn”, vertelt hij gesprek met het Portugese Sport TV. United lijkt Morgan Schneiderlin al zo goed als verkocht te hebben aan het Everton van Ronald Koeman, terwijl ook spelers als Memphis Depay naar verluidt op weg naar de uitgang zijn.

“We willen geld binnenhalen om in de zomer aan te kunnen vallen, net zoals we dit jaar deden met het contracteren van vier spelers”, blikt Mou terug op afgelopen zomer, toen Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan en Eric Bailly de rangen op Old Trafford kwamen versterken.