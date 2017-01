Bosz: ‘Het knaagde aan ons als staf dat we het niet onder controle kregen’

Ajax belegde in de winterstop een trainingskamp in Portugal en wat de Amsterdammers daar allemaal hebben uitgewerkt moet in de tweede seizoenshelft leiden tot een succesvolle achtervolging op Feyenoord. Een van de zaken waar Peter Bosz bewust aandacht aan heeft besteed zijn tegendoelpunten uit spelhervattingen, waarvan Ajax er meer tegen kreeg dan de titelconcurrenten uit Rotterdam en Eindhoven.

“Als je als trainer nieuw bent, moet en kan je niet alles in het begin aanpakken en anders gaan doen”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. “Wat goed was, moest bovendien goed blijven. Zo liepen de spelhervattingen vorig seizoen prima, het aantal tegendoelpunten was minimaal, waardoor ik ook geen aanleiding zag om daar als eerste mee aan de slag te gaan. Toch knaagde het aan ons als staf dat we het niet goed onder controle kregen.”

Bosz vond tijdens het trainingskamp de tijd en ruimte om dat probleem aan te pakken en aan te geven hoe hij het in het veld uitgevoerd wil hebben. Hij maakt duidelijk dat er bijvoorbeeld man op man verdedigd kan worden, in de zone of met drie man voorin. Ajax is daar in Portugal heel gericht mee bezig gegaan.