Wereldkampioen baalt bij Bayern: ‘Ik zit niet met een grijns op de bank’

Thomas Müller was de afgelopen seizoenen een belangrijke pion bij Bayern München. De Duitser komt er onder Carlo Ancelotti echter minder aan te pas en hij vindt zichzelf de afgelopen maanden regelmatig terug op de bank. Dat is even wennen voor de aanvaller, die in het verleden ook in verband werd gebracht met bijvoorbeeld Manchester United.

“De laatste wedstrijd tegen RB Leipzig was voor mij niet optimaal, aangezien ik niet heb gespeeld”, vertelt hij in gesprek met BILD. “Er was meer ruimte dan in de voorgaande wedstrijden en het was een wedstrijd waarmee ik uit de voeten had gekund. Natuurlijk zit ik niet met een grijns op de bank.”

Müller maakt zodoende een lastige periode door, iets dat eerder ook werd opgemerkt door Lothar Matthäus. De oud-wereldkampioen liet toen weten dat er in het systeem van Ancelotti eigenlijk geen plek is waar de kwaliteiten van Müller optimaal tot hun recht komen.