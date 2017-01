NAC plukt weer talent weg bij City: ‘Creativiteit kunnen we goed gebruiken’

NAC Breda neemt Manu García per direct over van Manchester City. De negentienjarige middenvelder wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van de Engelse topclub. De ex-jeugdspeler van Sporting Gijón staat sinds 2013 onder contract bij the Citizens en mag in Breda ervaring op gaan doen op het hoogste niveau.

De Spaanse middenvelder trainde afgelopen zondag al mee met de club uit de Jupiler League in afwachting van het papierwerk. De aanwinst is per direct inzetbaar tijdens de competitiewedstrijden. “Manu is een speler met veel potentie”, zegt technisch directeur Hans Smulders op de clubsite. “Om bij Manchester City een vaste waarde te worden moet hij nog wel stappen maken en zich ontwikkelen. We zijn blij dat de club en de speler zelf het vertrouwen hebben in NAC om zijn ontwikkeling voort te zetten in Breda. Zijn creativiteit en specifieke kwaliteiten kunnen we als aanvallende middenvelder in onze speelwijze prima gebruiken."

García maakte in maart vorig jaar zijn debuut in de Premier League als invaller tegen Aston Villa. Het afgelopen halfjaar werd het talent, wiens contract onlangs nog tot medio 2020 werd verlengd, uitgeleend aan Deportivo Álaves, maar daar speelde hij niet.