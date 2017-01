‘Gaan we Gudelj nou echt zo missen? Hij is nu wel financieel onafhankelijk’

Nemanja Gudelj nam afgelopen winter afscheid van Ajax en vertrok naar Tianjin Teda. Het kwam de Servische middenvelder op zowel kritiek als begrip te staan dat hij voor het grote geld in China koos. Ronald Waterreus kan de keuze van Gudelj wel begrijpen.

“Zelf zou ik er niet gaan zitten, maar tot op zekere hoogte begrijp ik spelers wel. Nemanja Gudelj verwijt ik echt niks”, schrijft de voormalig doelman in zijn column in Voetbal International. “Met alle respect voor Gudelj, maar gaan we die nou zo missen? We praten niet over een wereldspeler. Met aardige kwaliteiten is hij nu wel financieel onafhankelijk. Carlos Tevez? Hij is ouder en moet in Argentinië een hele wijk te eten geven, dus dat kan ik ook nog wel volgen.”

Dat de Chinese clubs zulke grote bedragen op tafel kunnen leggen, leidde in de voetbalwereld tot een storm aan kritiek. Waterreus vindt de verontwaardiging selectief. “Moeten we hier nodig zeggen! Juist hier kopen we alle talenten op, zeker Engelse en Spaanse clubs zijn de laatsten die mogen klagen.”