Sparta-aanwinst maakt indruk: 'Hij kan op de hele trambaan spelen’

Sparta versterkte zich in de winterperiode met Janne Saksela. De 23-jarige verdediger kwam transfervrij over van het Finse RoPS en tekende in Rotterdam een contract voor tweeënhalf jaar. Volgens trainer Alex Pastoor is de Fin op diverse posities inzetbaar.

“Hij is rechtsback, maar kan op meerdere posities uit de voeten. Eigenlijk op de hele trambaan, zoals we dat zeggen”, zegt Pastoor tegenover Voetbal International. “Het is knap hoe snel hij zich aanpast en dingen oppikt. Als je zo’n jongen linksbuiten zet, komt het bij wijze van spreken ook goed.”

De verwachting is dat Saksela de enige winteraankoop van de Rotterdammers blijft. Sparta hervat de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Pastoor noemt de reeks die daarna volgt, met wedstrijden tegen AZ, FC Volendam (voor de KNVB-beker), Willem II en PEC Zwolle, ‘interessant’. “Voor de winterstop vielen de resultaten wat tegen. Wij weten dat we op de goede weg zijn, maar ik realiseer me wel dat het wat overtuigender overkomt om dat te zeggen als je een paar plaatsen hoger staat.”