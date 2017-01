Ajacied op huurbasis naar Italië met optie tot koop

Middlesbrough wikt en weegt de komst van Jesé Rodriguez, op huurbasis van Paris Saint-Germain. Aitor Karanka hoopt zich ook met Bojan Krkic en Robert Snodgrass te versterken. (The Independent)

Juventus moet oppassen met Adam Masina. De linksback van Bologna wordt gezien als een kandidaat om een eventueel vertrek van Patrice Evra op te vangen, maar geniet nu concrete interesse van AS Monaco. (Le10Sport)

Liverpool heeft clubs als Sevilla, Southampton en Paris Saint-Germain behoorlijk afgeschrikt. Voor minder dan 25 miljoen euro mag Mamadou Sakho immers niet vertrekken. (The Sun)