Owen wekt onbegrip met tweet over Ronaldo: ‘Hou niet van dit soort grapjes’

Michael Owen kreeg afgelopen zaterdag de lachers op zijn hand door op Twitter een grap te maken over het overgewicht van Ronaldo. De Braziliaan kan niet echter lachen om de uitlatingen van de Engelsman. Ronaldo zegt gechoqueerd te zijn door de reacties op de tweet van Owen.

“Ik dacht dat de kilo’s er bij mij aankwamen, tot ik mijn oude vriend Ronnie tegenkwam”, tweette Owen zaterdag, na een ontmoeting tussen voormalig spelers van Real Madrid tijdens de wedstrijd tegen Granada. Op de foto bij de tweet is een foto te zien van Owen, geflankeerd door Ronaldo en Luís Figo.

De Braziliaan reageerde niet blij op de tweet van Owen. “Het shockeert me hoe belangrijk mijn gewicht is in deze wereld. Ik heb geen idee waarom dat zo is, eerlijk gezegd”, zegt Ronaldo. Hij kreeg bijval van zijn landgenoot Roberto Carlos. “Ik hou niet van dit soort grapjes. Ronaldo is een goede vriend van me en we moeten voorzichtig zijn. Hij heeft een groot hart, het gaat niet om zijn lichaam.”