‘Bournemouth ziet in Chelsea-routinier opvolger van Aké’

Bournemouth zag Nathan Aké afgelopen week terugkeren naar Chelsea. Van die club hopen the Cherries nu de vervanger van de Nederlandse verdediger te huren. Volgens SkySports probeert de Engelse middenmoter John Terry op huurbasis naar Dean Court te halen.

Naar verluidt zou de 36-jarige verdediger niet zo’n zin hebben om verhuurd te worden. Terry heeft bij Chelsea te maken met flinke concurrentie van onder meer Gary Cahill, David Luiz, Cesar Azpilicueta en Kurt Zouma. Daardoor komt de Engelsman weinig aan spelen toe onder trainer Antonio Conte. Dit seizoen stond Terry pas zes wedstrijden aan de aftrap.

Afgelopen weekeinde was dat ook weer eens het geval, maar toen kreeg hij in het EFL Cupduel tegen Peterborough een rode kaart. Overigens wordt Terry ook in verband gebracht met een overgang naar de Amerikaanse Major League Soccer of naar China. In het verre oosten zou hij veertien miljoen euro per jaar kunnen verdienen, maar ook daar zou de routinier niet op zitten te wachten.