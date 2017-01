Nasri: ‘Als iemand mij met hem vergelijkt, is dat een eer voor mij’

Bij Sevilla heeft Samir Nasri zijn draai weer gevonden. In Spanje speelde de Franse middenvelder dit seizoen vijftien wedstrijden, wat er al meer zijn dan hij vorig seizoen bij Manchester City speelde. In de rol van box-to-boxmiddenvelder voelt Nasri zich momenteel op zijn gemak.

“Ik wilde niet de nummer 6 van de toekomst zijn, omdat er spelers voor mij zijn geweest die geweldige dingen hebben gedaan. In mijn ogen ben ik beter geschikt voor een meer aanvallende rol”, zegt de middenvelder van Sevilla tegen Onze Mondial. “Tegenwoordig speel ik als nummer 8, als box-to-boxmiddenvelder. Die rol doet me goed.”

Het grote voorbeeld van Nasri, Barcelona-middenvelder Andres Iniesta, speelde vaak in dezelfde rol. “Iniesta is geen balveroveraar. Hij was de nummer 8 op het driemans middenveld met Xavi en Sergio Busquets. Om te worden zoals Iniesta zou het beste zijn. Als iemand mij met hem vergelijkt, is dat een eer voor mij.”