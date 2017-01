‘Bod Koeman van zeventien miljoen op ‘nieuwe Yaya Touré’ maakt geen indruk’

Everton heeft een formeel bod op Franck Kessie uitgebracht, zo verzekeren diverse Engelse en Italiaanse media woensdag. De club van manager Ronald Koeman zou een bedrag van zeventien miljoen euro op de middenvelder hebben uitgebracht, maar zonder succes.

Kessie, twintig jaar, is dit seizoen doorgebroken bij Atalanta. De twintigjarige Ivoriaans international, die gaat meedoen aan de Afrika Cup, werd afgelopen voetbaljaargang met succes aan Cesena uitgeleend. Kessie is nu een van de smaakmakers van de Serie A en dat is over de landsgrenzen niet onopgemerkt gebleven.

Chelsea en Juventus worden al weken met Kessie in verband gebracht. Atalanta heeft echter geen haast om ‘de nieuwe Yaya Touré’ van de hand te doen. Enerzijds aast men op een transferbedrag van 25 à 30 miljoen euro en anderzijds zal de aanstaande verkoop van Roberto Gagliardini aan Internazionale al voor de nodige inkomsten zorgen.