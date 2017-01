Mourinho uit ongenoegen: ‘’Waarom moet je een half uur juichen?’

Manchester United won dinsdag met 2-0 van Hull City in het eerste duel van de halve finale in de strijd om de EFL Cup. De spelers van the Red Devils vierden uitgebreid de eerste treffer van Juan Mata. Trainer José Mourinho was daar achteraf niet blij mee.

“We moesten blijven spelen. In bekervoetbal kan ieder doelpunt cruciaal zijn, dus waarom moet je een half uur juichen? Ik denk dat niet dat we dat hoeven te doen, er is geen reden het eerste doelpunt te vieren”, zegt Mourinho tegen SkySports. Uiteindelijk maakte Marouane Fellaini vlak voor tijd de tweede treffer voor Manchester United.

De Belg vierde zijn treffer door Mourinho op te zoeken. “Fellaini wilde laten zien hoeveel ik hem gesteund heb tijdens moeilijke momenten. Hij kwam richting mij omdat ik had gezegd dat hij het tweede doelpunt zou maken”, vertelt de Portugese oefenmeester. “Ik verwachtte een moeilijke wedstrijd en wist dat we niet met 5-0 zouden winnen. De eerste helft was niet onze beste. Het tweede doelpunt is belangrijk, maar dat betekent niet dat we al op Wembley staan.”