Cocu: ‘Ik sta niet per se negatief tegenover een verhuurperiode’

PSV geeft voorlopig geen groen licht inzake de verhuur van Jordy de Wijs aan Excelsior. Phillip Cocu wil eerst duidelijkheid hebben over zijn definitieve selectie voor de periode na de winterstop en wil weten welke mogelijkheden er aan het einde van januari overblijven.

De Wijs en Excelsior zitten zodoende voorlopig in de wachtkamer. De verdediger kwam dit seizoen weliswaar slechts tot 45 minuten in de hoofdmacht, maar bij een eventueel vertrek van Simon Poulsen plus blessures en schorsingen, wordt de spoeling voor Cocu achterin wel heel erg dun.

Cocu erkent dat De Wijs eraan toe is om minuten in de Eredivisie te maken. In de Jupiler League laat hij een goede indruk achter en Excelsior-coach Mitchell van der Gaag staat dan ook te trappelen op zijn komst. “Ik sta niet per se negatief tegenover een verhuurperiode. Het belang van PSV eist uiteraard ook dat we goed naar de samenstelling van onze selectie kijken”, zo verklaart Cocu aan het Algemeen Dagblad.