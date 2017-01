Ramselaar: ‘Zelfs een warming-up gaat bij hem met een drive, niet normaal’

Bart Ramselaar heeft het beste kalenderjaar uit zijn nog prille loopbaan achter de rug. De middenvelder maakte in de zomer de overstap van FC Utrecht naar PSV, waarmee hij in de Champions League speelde en waar hij de basis legde voor zijn debuut in het Nederlands elftal. “Allemaal hoogtepunten in amper een half jaar”, zo erkent Ramselaar.

“En nu ik de top meemaak, wil ik meer. Dat lijkt me logisch”, zo vertelt Ramselaar in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij weet dat het niet vanzelfsprekend is om jong in Oranje te staan en er daarna ook bij te blijven. Riechedly Bazoer en Jairo Riedewald zijn goede voorbeelden. “Soms vergeet ik zelf wel eens dat ik nog zo jong ben.”

Ramselaar sprak bij het Nederlands elftal veel met Wesley Sneijder en Arjen Robben. “Als je met Robben traint, komt de wereldtop binnen. Zelfs een warming-up gaat bij hem met een drive, een beleving. Niet normaal! Daar prikkelt hij iedereen mee in de selectie.”