‘Eerst met Ronaldo op het veld en nu met mij, dat is geen stap achteruit’

Een voetballer van Real Madrid als teamgenoot; het is voor de spelers van sc Heerenveen een vreemde gewaarwording. De tijdelijke komst van Martin Ödegaard maakt veel los binnen de spelersgroep van Jürgen Streppel. “Dat heeft de club leuk geregeld”, grijnst Joost van Aken.

“Het heeft wel iets dat iemand van Real Madrid naar Heerenveen komt, vinden wij”, zo erkent de verdediger in gesprek met De Telegraaf. “Ik heb alleen beelden gezien en ben heel benieuwd.” Sterallures zijn het toptalent vreemd. “Hij voelt zich niet beter dan de rest, anders was hij ook niet hierheen gekomen.”

“Eerst met Cristiano Ronaldo op het trainingsveld en nu met mij. Hij gaat er in ieder geval niet op achteruit”, verwijst Van Aken met een knipoog naar het feit dat Ödegaard regelmatig met de eerste selectie van de Spaanse topclub mocht meetrainen. Streppel verzekert dat Ödegaard buiten de lijnen niet echt een Gálactico is. “Maar hij is wel een speler die link wordt als het niet gaat zoals hij wil. Dat is mooi.”