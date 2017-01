‘Ajax liet tijdelijke komst van Ödegaard bewust aan zich voorbij gaan’

Ajax was ervan op de hoogte dat Martin Ödegaard op huurbasis bij Real Madrid kon vertrekken, zo schrijft De Telegraaf woensdag. De aanvallende middenvelder werd de voorbije weken ook met een tijdelijke overgang naar Amsterdam in verband gebracht, maar het was uiteindelijk sc Heerenveen dat zijn komst aankondigde.

Volgens het dagblad liet Ajax de kans om Ödegaard tijdelijk aan te trekken bewust aan zich voorbij gaan. Ruim twee jaar geleden stelde Ajax alles in het werk om de tiener binnen te halen. Ondanks de inspanningen van toenmalig hoofd opleidingen Wim Jonk, die zelfs de ouders van de Noor bezocht, viel de keuze op Real Madrid.

Ödegaard heeft zijn kans gehad, zo oordeelt Ajax volgens De Telegraaf. Peter Bosz heeft bovendien genoeg middenvelders tot zijn beschikking. De tiener kwam slechts tot enkele optredens in de hoofdmacht van Real Madrid, dat welwillend stond tegenover van de plannen van Heerenveen om Ödegaard niet voor een half jaar maar anderhalf jaar te huren.