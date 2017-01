Mourinho erkent naderende miljoenentransfer: ‘Ik ben blij en ik ben verdrietig’

Morgan Schneiderlin lijkt zijn loopbaan voort te zetten bij Everton. De Franse middenvelder zou voor ruim 25 miljoen euro de overstap maken van Manchester United, zo verzekerden diverse Britse media dinsdagavond. Na de FA Cup-zege op Hull City erkende manager José Mourinho dat de transfer van Schneiderlin bijna in kannen en kruiken is.

“Voorafgaand aan de wedstrijd liet meneer Woodward (Ed Woodward, vice-voorzitter, red.) mij weten dat we er bijna waren”, zo reageerde Mourinho. "Ik ben blij en ik ben verdrietig. Ik ben verdrietig omdat hij een optie voor ons zou kunnen zijn. Ik ben blij omdat ik weet dat hij dit wil. Hij wil spelen. Ik kan alleen maar goede dingen over Morgan zeggen.” Bij Everton staat Ronald Koeman voor de selectie: hij was eerder trainer van Schneiderlin bij Southampton.

Door prestatie-afhankelijke afspraken kan de transfersom nog met 2,5 miljoen euro toenemen. De 27-jarige Schneiderlin maakte in de zomer van 2015 de overstap van Southampton naar United. Onder Mourinho krijgt de Fransman echter nauwelijks speeltijd. Hij kwam pas in acht wedstrijden in actie.