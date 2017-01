Atlético Madrid meldt zich ondanks late nederlaag in kwartfinale Copa del Rey

Atlético Madrid heeft het zichzelf dinsdagavond onnodig moeilijk gemaakt. Los Colchoneros wonnen eerder al met 0-2 van Las Palmas en konden het klusje in de achtste finale van de Copa del Rey in eigen huis afmaken. De thuisploeg stond tien minuten voor tijd nog met 2-1 voor en er leek zodoende geen vuiltje aan de lucht. De bezoekers maakten het in de slotfase echter nog knap spannend en stapten uiteindelijk met een 2-3 overwinning van het veld af.

Las Palmas moest in het Vicente Calderón dus een achterstand van twee doelpunten goedmaken en begon met lef aan het treffen met de Spaanse topploeg. Dat leidde echter wel tot wat meer ruimte in de defensie en Antoine Griezmann profiteerde na ruim twintig minuten spelen bijna. Raúl Lizoain kon zich echter nog net in de baan van het schot werpen. Tien minuten later waren het de bezoekers die bijna de score openden: Marko Livaja’s kopbal kon maar net gekeerd worden door Miguel Ángel Moyà.

In het tweede bedrijf kwam Atlético op voorsprong dankzij Griezmann, maar leek het zichzelf toch in de problemen te brengen nadat het centrale duo Marco Livaja geen strobreed in de weg legde. De aanvaller van Las Palmas mocht opstomen en knalde daarna hard raak. Lang konden de bezoekers echter niet van deze opsteker genieten, want Ángel Correa stelde snel orde op zaken. De Argentijn was het eindstation van een snelle aanval en mikte de bal onberispelijk tussen de benen van Lizoain door.

Er leek daarna geen vuiltje aan de lucht voor Atlético, maar in de slotfase ging het toch nog mis voor de mannen van Diego Simeone. Livaja kon op aangeven van Mateo García voor een open goal de gelijkmaker binnenschieten en de twintigjarige vleugelspeler was vlak daarna zelf de afmaker. Zijn 2-3 op aangeven van Jon Viera mocht echter niet meer baten voor het eindresultaat van het tweeluik.