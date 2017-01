Manchester United zet flinke stap richting bekerfinale

Manchester United heeft dinsdagavond goede zaken gedaan in de EFL Cup. De ploeg van José Mourinho kreeg in de eerste wedstrijd van het halve finale-tweeluik Premier League-hekkensluiter Hull City op bezoek en stapte dankzij doelpunten van Juan Mata en Marouane Fellaini met een 2-0 overwinning van het veld af. The Mancunians kunnen het karwei op 26 januari in het KCOM Stadium afmaken.

United moest het op Old Trafford zonder de zieke Zlatan Ibrahimovic doen, waardoor Marcus Rashford en Wayne Rooney de punt van de speer vormden. De twee aanvallers hadden het echter moeilijk met het verdedigende blok van the Tigers en ondanks een balbezitpercentage van 71 procent slaagde de thuisploeg er nauwelijks in tot grote kansen te komen. Mata was na twee minuten spelen dicht bij de openingstreffer, maar Eldin Jakupovic zat goed bij zijn poging.

United moest het verder vooral van afstandsschoten van onder meer Paul Pogba hebben, terwijl de bezoekers loerden op de counter. Adama Diomandé zette zijn ploeg met een kopbal bijna op voorsprong, al werd zijn poging op de paal uiteindelijk teruggefloten wegens buitenspel. Na rust was het opnieuw United dat het meeste van de bal had en Rooney liet na zo’n vijf minuten spelen een uitgelezen kans liggen om topscorer aller tijden van the Red Devils te worden.

Paul Pogba stuurde de Engelsman met een prachtige pass weg, maar de aanvaller stuurde de bal net langs de verkeerde kant van de paal. Mata had een vijftal minuten later meer geluk: een voorzet van Antonio Valencia werd door Henrikh Mkhitaryan doorgekopt, waarna de Spanjaard van dichtbij binnen tikte. United kwam na die openingstreffer nauwelijks nog in de problemen en Pogba had zijn ploeg een grote dienst kunnen bewijzen door de marge naar twee te tillen. Een uitstekende vrije trap van de recordaankoop spatte echter uiteen op de paal. Vlak voor tijd was het toch nog raak: Matteo Darmian legde de bal op het hoofd van invaller Fellaini, die knap raak kopte.