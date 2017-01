NEC haalt jeugdexponent Ajax op uit Slowakije en bedingt optie tot koop

Lorenzo Burnet keert terug in de Eredivisie. De geboren Amsterdammer wordt door Slovan Bratislava verhuurd aan NEC, maakt zijn Slowaakse werkgever bekend. NEC heeft de transfer nog niet bevestigd. Het gaat om een huurdeal voor een half seizoen; de Eredivisionist heeft de optie om Burnet daarna definitief vast te leggen.

De 25-jarige linksback is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax. Hij debuteerde nooit voor de topclub en speelde tussen 2011 en 2016 voor FC Groningen. Afgelopen zomer liep zijn contract af en tekende Burnet voor drie seizoenen in Bratislava, met de optie voor een extra jaar. Hij begon het seizoen met ploeggenoten als Ruben Ligeon, Lesley de Sa, Mitchell Schet en Joeri de Kamps. Burnet speelde dit seizoen acht duels.

"Lorenzo kwam met bepaalde verwachtingen hierheen uit de Nederlandse competitie, maar die verwachtingen zijn helaas niet ingelost", licht vicevoorzitter Ivan Kmotrík toe op de website van Slovan. "Ik betreur het dat het niet is gelukt. We hebben besloten om hem te verhuren aan een club in zijn thuisland, waar hij ervaring kan opdoen. Een onderdeel van de deal is financiële compensatie van NEC en de mogelijkheid tot een definitieve transfer in de zomer."