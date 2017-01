‘Ödegaard is Ronaldo, Bale en Ramos gewend, dit is een ander kaliber’

Journalisten uit binnen- en buitenland streken dinsdag neer in Heerenveen voor de presentatie van Martin Ödegaard aan pers en publiek. Het toptalent van Real Madrid wordt voor achttien maanden gehuurd door sc Heerenveen en zijn komst maakt indruk op het journaille. "Een megastunt", noemt Anne Roel van der Meer van de Leeuwarder Courant de transfer.

Van der Meer erkent dat de achttienjarige Ödegaard zich nog moet bewijzen. "Maar hij staat bekend als een van de grootste talenten van Europa. Meerdere clubs wilden Ödegaard, maar hij koos voor Heerenveen. Dat zegt iets over de reputatie van de club als opleidingsinstituut", voegt de sportverslaggever daaraan toe. Collega Arjen de Boer van Omrop Fryslân denkt dat Ödegaard even zal moeten wennen aan zijn nieuwe omgeving.

"Heerenveen is toch wat anders. Deze jongen is gewend aan sterren als Cristiano Ronaldo, Gareth Bale en Sergio Ramos, maar straks zit hij met jongens van een ander kaliber in de kleedkamer", geeft De Boer aan op de website van Heerenveen. De journalist hoopt dat Ödegaard zaterdag in het thuisduel met ADO Den Haag meteen mag debuteren, zodat hij 'de fans een glimp van zijn talent kan laten zien'. Trainer Jurgen Streppel wil daar voorlopig nog geen uitsluitsel over geven.

Robin Jongmans, journalist van De Telegraaf, noemt de komst van Ödegaard 'bijzonder'. Het zegt volgens hem veel over de naam die Heerenveen in Scandinavië heeft als opleidingsclub. "Het is voor Heerenveen mooi dat Real Madrid erop vertrouwt dat Ödegaard zich hier verder kan ontwikkelen. Het is nu afwachten hoeveel profijt Heerenveen er in de toekomst van kan hebben, zowel sportief, want hij zal voor het eerst in zijn carrière ergens voor langere tijd op het hoogste niveau spelen, als commercieel."