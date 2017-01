Stam: ‘Bij Ajax vertelde hij mij dat hij altijd wilde aanvallen’

Jaap Stam speelde onder meer voor PSV, Manchester United, Lazio en AC Milan, maar de stopper sloot zijn carrière af in de Eredivisie. In de nadagen van zijn loopbaan streek hij neer bij Ajax, waar hij onder meer clubicoon Johan Cruijff regelmatig tegen het lijf liep.

“Het was een eer om met Johan te kunnen praten. Ik ken hem al via zijn zoon Jordi, uit de tijd dat we samen bij United speelden”, blikt de huidige trainer van Reading terug tegenover FourFourTwo. “Maar bij Ajax deelde hij mij mee dat hij altijd heel veel verwacht van spelers en coaches. Hij vertelde me ook dat hij altijd wilde aanvallen. Deze quote bleef me bij: ‘Als je heel goed aanvalt, hoef je niet te verdedigen’.”

Dat motto probeert Stam ook zelf als trainer door te voeren, al was het wel flink wennen om opeens langs de lijn te staan: “Als je begint als coach, betekent dat niet direct dat je er ook goed in bent. Je hebt de tijd nodig om jezelf dingen aan te leren. Ik moet bijvoorbeeld leren hoe je je moest opstellen voor een groep spelers en hoe je hun aandacht erbij kon houden.”