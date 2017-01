Plet slaagt voor medische keuring en vertrekt per direct naar Süper Lig

De wegen van Glynor Plet en Maccabi Haifa scheiden na anderhalf jaar. De aanvaller heeft dinsdag de medische keuring met succes doorlopen bij Alanyaspor en tekent een contract tot de zomer van 2019. Dat maakt de nummer veertien van de Turkse Süper Lig via de officiële kanalen bekend.

Beide clubs doen geen uitspraken over de transfersom. De 29-jarige Amsterdammer stapte in september 2015 over van Zulte Waregem naar Maccabi en kwam in zijn eerste seizoen tot 25 duels, waarin hij dertien keer scoorde. In de huidige jaargang maakte Plet drie treffers in dertien duels.

Plet begon zijn loopbaan in 2005 bij FC Den Bosch en stond vervolgens onder contract bij onder meer Telstar, Heracles Almelo en FC Twente. De verbintenis van Plet bij Maccabi liep door tot medio 2019.