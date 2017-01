‘Zeker geen ruzie’ in Alkmaar: ‘Ik baal van die ophef om niets’

John van den Brom betreurt de onrust over zijn contractsituatie bij AZ. De oefenmeester heeft een aflopende verbintenis en volgens De Telegraaf ziet het ernaar uit dat Van den Brom bezig is aan zijn laatste seizoen in Alkmaar. AZ heeft de optie om het contract voor 1 maart met een jaar te verlengen.

De clubleiding zou echter niet het volledige vertrouwen hebben in de capaciteit van Van den Brom om de doelstelling te bereiken dat AZ structureel in de top drie speelt. "Ik baal van die ophef om niets, er is zeker geen ruzie", reageert de oefenmeester zelf voor de camera van de NOS. "Vol overtuiging hebben we bij het ondertekenen van het contract die datum op 1 maart gesteld."

"Dan is het aan de club of ze gebruik maken van de optie. Het is pas 10 januari. Het is even afwachten", weet Van den Brom, die in zijn eerste twee seizoenen respectievelijk derde en vierde werd met AZ. De Alkmaarders zijn de winterstop ingegaan als nummer vijf van de Eredivisie en zijn nog actief in de Europa League.