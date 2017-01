Pérez ontkent bod van 300 miljoen: ‘Maar veel mensen willen hem hebben’

Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez heeft naar eigen zeggen nooit een bod van 300 miljoen euro ontvangen voor Cristiano Ronaldo. Eind december claimde zaakwaarnemer Jorge Mendes dat een Chinese club het gigantische bedrag wilde neertellen voor Ronaldo, die zelf naar verluidt 150 miljoen euro per jaar kon opstrijken.

Mendes liet weten dat het bod ook daadwerkelijk was uitgebracht, maar daar is volgens Pérez geen sprake van. De voorzitter van Real sluit niet uit dat er gesprekken hebben plaatsgevonden, maar daar heeft hij zelf geen weet van. "Real heeft geen bod ontvangen. Het kan best dat er iets is gebeurd, want in de loop der jaren hebben veel mensen interesse gehad in het overnemen van Ronaldo."

"Soms vinden gesprekken plaats buiten de club om. Maar een dergelijk bod heeft Real niet ontvangen", verzekert Pérez dinsdag in gesprek met Radio Onda Cero. Ronaldo, maandagavond verkozen tot 'The Best FIFA Men’s Player 2016’, verlengde zijn contract in het Santiago Bernabéu begin november tot medio 2021. Hij speelt sinds 2009 voor Real en maakte sindsdien 271 doelpunten in 248 competitieduels.