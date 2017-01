Lof van Real Madrid-iconen: ‘Hij kan de beste trainer van de wereld worden’

Zinédine Zidane nam begin vorig jaar bij Real Madrid het stokje over van Rafael Benítez en won in zijn eerste seizoen bij de Koninklijke meteen de Champions League. De Spaanse grootmacht staat er ook dit seizoen goed voor en clubiconen Roberto Carlos en Michel Salgado zijn zeer te spreken over hun oud-ploeggenoot.