Ten Hag tot medio 2020 in Galgenwaard, Van Schaik kondigt afscheid aan

Erik ten Hag blijft de komende jaren verbonden aan FC Utrecht. Tijdens de nieuwsjaarsreceptie liet de club dinsdag weten dat de trainer zijn aflopende contract gaat verlengen tot de zomer van 2020. Wilco van Schaik maakte juiste zijn vertrek bekend: de algemeen directeur neemt na het lopende seizoen afscheid van De Galgenwaard.

Ten Hag werd in de zomer van 2015 aangesteld als opvolger van Rob Alflen. In zijn eerste jaar reikte Utrecht tot de bekerfinale en eindigde men als vijfde in de Eredivisie. Dit seizoen staat de ploeg van Ten Hag op de zesde plek. De oefenmeester voelt zich 'zeer prettig' en ziet nog veel uitdagingen bij Utrecht. "Er zijn nog zoveel kansen en mogelijkheden om deze selectie, maar ook de opkomende jeugdtalenten, verder door te ontwikkelen."

Directeur Van Schaik vindt de tijd juist rijp om te vertrekken. Zijn dienstverband begon in 2011, toen Utrecht in financieel zwaar weer verkeerde. Mede door de transfers van Timo Letschert (Sassuolo) en Bart Ramselaar (PSV) lijkt de club dit seizoen voor het eerst in lange tijd weer zwarte cijfers te schrijven. "Ik voel zelf aan dat dit het moment is voor mij om deze beslissing te nemen. We hebben grote stappen gemaakt de afgelopen jaren. Het vertrouwen in de club is terug en er is rust gekomen", aldus Van Schaik.