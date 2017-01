Stevan Jovetic laat Internazionale achter zich voor avontuur in LaLiga

Stevan Jovetic maakt het seizoen op huurbasis af bij Sevilla, zo heeft de club via zijn officiële kanalen bekend gemaakt. De Montenegrijn komt over van Internazionale, waar hij de afgelopen maanden nauwelijks aan spelen toekwam. Hij stond dit seizoen tot nu toe slechts 67 minuten, verspreid over 5 wedstrijden, op het veld.

Los Rojiblancos huren de aanvaller nu voor een half jaar en hebben een optie om hem op termijn definitief over te nemen. Jovetic wordt voor een bedrag van veertien miljoen euro speler van de Spaanse subtopper als hij een bepaald aantal wedstrijden in actie komt. Voor Sevilla is het een droom die uitkomt, zo laat de club in een verklaring weten. Jovetic stond tien jaar geleden ook al hoog op het lijstje bij de Spanjaarden.

De spits zal in het shirt van Sevilla zijn vorm bij Fiorentina weer willen benaderen. In Italië verdiende hij in 2013 een toptransfer naar Manchester City. Zijn periode in de Premier League verliep echter teleurstellend, terwijl het daaropvolgende avontuur bij Inter ook niet zo ging als gewenst.