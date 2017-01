Wegen van Smit en Heracles scheiden na negentien jaar

Jan Smit is bezig aan zijn laatste maanden als voorzitter van Heracles Almelo. Na negentien jaar draagt de bestuurder het voorzitterschap per 1 juli 2017 over aan Hans Bredewoud. "Op gevoel zou ik nog graag willen blijven, maar mijn verstand zegt dat ik moet stoppen en moet overdragen aan de volgende generatie."

Smit trad in 1998 aan als voorzitter van Heracles, waar hij al van jongs af aan supporter van is. De club bivakkeerde toen nog in de middenmoot van de eerste divisie, maar onder leiding van Smit werd de weg naar boven gevonden. Met als eerste hoogtepunt het kampioenschap van de eerste divisie in 2005 en de promotie naar de Eredivisie. Een tweede sportief hoogtepunt voor Smit was het bereiken van de KNVB-bekerfinale in 2012, waarin PSV met 3-0 te sterk was.

"Ik was vaak naar buiten toe het gezicht van de club, historisch gegroeid in de afgelopen achttien jaar", zo stelt Smit. "Dat zal veranderen. Heracles zit in mijn DNA en ik zal altijd bij de club betrokken blijven. Op afstand, weest u niet bang. Onze directie, waarin wij als bestuur alle vertrouwen hebben en dan met name Nico-Jan Hoogma, zal meer naar buiten treden en de club vertegenwoordigen. Het formele voorzitterschap zal vanaf 1 juli 2017 door Hans Bredewoud worden ingevuld."