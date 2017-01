Landgenoot haalde Oscar over naar China te komen: ‘Zal ons helpen’

Oscar vertrok onlangs voor zestig miljoen euro naar Shanghai SIPG, waar hij een kleine vijfhonderdduizend euro per week opstrijkt. In China wordt de Braziliaanse middenvelder ploeggenoot van Hulk, die aan SkySports vertelt dat hij zijn landgenoot heeft overgehaald de overstap naar het verre oosten te maken.

“Ik heb het met Oscar gepraat over Shanghai SIPG voordat hij de overstap maakte”, zegt de aanvaller, die afgelopen zomer Zenit verruilde voor de Chinese club. “Toen heb ik gezegd dat Shanghai een prachtige stad is, de club fantastisch is en we de komende jaren alleen maar beter zullen worden. De teamgenoten zijn heel vriendelijk en open, wat me een goed gevoel geeft. Nadat hij hoorde wat ik zei, besloot hij te komen.”

Hulk en Oscar zijn niet de enige Brazilianen bij Shanghai SIPG. In de huidige transferwindow werd ook Elkeson aangetrokken, die al in China voor Guangzhou Evergrande speelde. “We zijn er aan gewend geraakt om onder druk te presteren, hoeveel de club ook voor ons betaald heeft”, stelt Hulk over de immense transfersommen die de club op tafel legde. “Elke nieuwe speler komt om het team te helpen, dus ook Oscar. Ons team is sterk verbeterd en ik denk dat we volgend seizoen mee zullen doen om het kampioenschap.”