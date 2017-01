FIFA sluit strafschoppen in groepsduels WK 2026 niet uit

De FIFA besloot dinsdag het aantal deelnemers aan het WK vanaf 2026 te verhogen naar 48. Maar dat is niet de enige verandering waar de wereldvoetbalbond momenteel mee bezig is. In de toekomst moeten groepsduels op het WK die in een gelijkspel eindigen, beslist worden met strafschoppen, zodat er toch een winnaar komt.

“Dit is niet een onderwerp voor nu, we zullen dit dichter bij de start van het toernooi bespreken", zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino dinsdag over het idee op een persconferentie. “Het is interessant om zekerheid te hebben over het resultaat. En om iets te hebben dat het resultaat op het veld kan bepalen in plaats van dat er vraagtekens komen over bijvoorbeeld salonremises. Het is altijd goed zaken te beslissen op het veld.”

Wat wel al vaststaat, is dat het WK vanaf 2026 georganiseerd wordt met 48 deelnemers. Infantino is enthousiast over het plan. “Dit geeft kleinere landen de kans om ook eens op een WK aanwezig te zijn. Veel meer landen kunnen dromen van deelname. Daarom was dit een makkelijke beslissing voor de ontwikkeling van het voetbal. Voetbal is meer dan alleen Europa en Zuid-Amerika, voetbal is globaal geworden. En de voetbalkoorts die losbarst als een land zich kwalificeert voor het WK, is de best mogelijke promotie voor onze sport.”