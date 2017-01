Kazim haalt uit na Feyenoord-vertrek: ‘Hij probeerde problemen te veroorzaken’

Colin Kazim-Richards maakte onlangs de overstap van Coritiba naar Corinthians. De Turks-Engelse aanvaller heeft het naar zijn zin in Brazilië, maar kijkt toch nog even terug op zijn vertrek bij Feyenoord. De manier waarop hij moest vertrekken zit hem nog altijd dwars.

Na bedreigingen aan het adres van Mikos Gouka, journalist van het Algemeen Dagblad, werd Kazim-Richards uit de selectie van Feyenoord gezet. “Het maakt voor mij niet uit of je een journalist, een voetballer, een IT-man of een miljonair bent, je moet me respecteren. Deze man bleef schrijven over dingen die niks met voetbal te maken hadden”, zegt de ex-Feyenoorder tegen FourFourTwo. “Hij probeerde problemen te veroorzaken tussen Michiel Kramer en mij. Ik heb verhalen in de krant gezien dat ik dacht: wat was ik aan het doen vandaag? Ben ik daar wel geweest?”

Toen Feyenoord-fans zijn vrouw opzochten en uitscholden, was Kazim-Richards het naar eigen zeggen zat. “Ik heb hem toen gevraagd: wat is er? Zeg het me nu in mijn gezicht. Hij heeft toen geroepen dat ik hem bedreigd had. Dat kwam Feyenoord niet verkeerd uit, ik verdiende veel. Toch hoefde ik niet per se te vertrekken.”

De aanvaller vertrok wel, naar Celtic. Via Schotland kwam Kazim-Richards in Brazilië terecht. “In Brazilië beoordelen ze spelers op hun voetballende vermogen. Ik heb geen idee waar mijn carrière zal eindigen”, stelt Kazim-Richards over zij imposante loopbaan, die hem al langs twaalf clubs leidde. “Je kan niet naar een plek komen, gewoon je geld verdienen en weer weggaan. Dat is niet cool. Ik wil de mensen wat teruggeven en ze proberen te helpen.”