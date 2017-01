‘De grote Europese clubs zijn een beetje bang nu’

Antonio Conte zag zijn spelers Oscar en John Obi Mikel deze winter van Chelsea naar China vertrekken. De Italiaanse oefenmeester uitte onlangs zijn zorgen over het geld dat de Chinezen te bieden hebben. Mario Stanic, voormalig aanvaller van Chelsea, vindt dat onzin en is juist blij het Chinese voetbal op het toneel is verschenen.

“De grote Europese clubs zijn een beetje bang nu. En terecht, want er is nu iemand met meer geld”, zegt Stanic over het geld dat de Chinese clubs te bieden hebben tegen Sportske Novosti. “Als Conte met Juventus of Chelsea een speler van een kleinere club koopt, moet iedereen blij en vereerd zijn? En als Chinese clubs geld op tafel gooien, is het ineens verkeerd?”

Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo en Pierre-Emerick Aubameyang zouden voor grof geld naar China kunnen trekken, terwijl onder meer Axel Witsel, Carlos Tevez en Oscar daar al heen trokken. “Spelers die aanbiedingen krijgen uit China vinden het moeilijk die te weerstaan vanwege het geld. Niemand heeft het recht daar kritiek op te leveren, dat is oneerlijk en hypocriet. Iedere speler moet zijn eigen beslissing maken.”