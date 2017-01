Streppel tempert verwachtingen rond Ödegaard: ‘Hij is pas achttien’

SC Heerenveen-trainer Jurgen Streppel kreeg met Martin Ödegaard deze winter een belangrijke versterking voor zijn ploeg. Toch wil de oefenmeester de verwachtingen rond het Noorse talent wat temperen. Streppel denkt dat het tijd kost om de middenvelder in te passen in zijn elftal.

“Dat proces kost tijd, soms wel twee of drie maanden. Bovendien is hij pas achttien, dat mogen we niet uit het oog verliezen”, zegt de trainer van Heerenveen op de website van de club. Hij zegt Ödegaard op meerdere posities te kunnen gebruiken, onder meer als aanvallende middenvelder, vleugelaanvaller of zelfs als spits. “Hij is jongen met ideeën, kan voor openingen zorgen.”

De middenvelder moet zich bij Heerenveen ontwikkelen en Streppel ziet wel verbeterpunten bij het talent. “Hij moet doelgerichter worden, meer goals maken en assists geven. Het is aan ons om dat te managen. Gelukkig is Martin een nuchtere jongen. Hij wil zich rustig ontwikkelen”, vertelt de oefenmeester. Het is volgens Streppel niet zo dat in het huurcontract staat dat Ödegaard moet spelen. “Garanties dat hij speelt geven we niet. Het beste elftal speelt en dan maakt het niet uit of een speler bij Real vandaan komt of Olyphia.”